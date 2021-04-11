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رئيس التحرير
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منوعات

أدمغة البشر الاوائل والإنسان الحالي

دماغ الإنسان لم تكن تشبه البشر الأوائل والفرق 1.7 مليون سنة | تفاصيل

صور تبين الفرق بين
صور تبين الفرق بين دماغ الإنسان الحالي والبشر الأوائل

زعمت دراسة جديدة أن أدمغة الإنسان الحديث "صغيرة نسبيًا" ولم تتطور إلا منذ 1.7 مليون سنة بعد أن تفرق البشر الأوائل لأول مرة من إفريقيا.

استخدم الباحثون التصوير المقطعي لفحص جماجم حفريات الإنسان التي عاشت في إفريقيا وآسيا منذ ما بين مليون ومليوني سنة، ثم قارنوا نتائج تحليلهم ببشر اليوم وأقرب أقربائنا على قيد الحياة - الشمبانزي والقردة العليا الأخرى، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية.

  حددوا تطور دماغ شبيه بالبشر في وقت ما بين 1.5 إلى 1.7 مليون سنة في إفريقيا - قبل أكثر من مليون سنة بقليل من ظهور أول إنسان عاقل.

تشير تحليلات العلماء  إلى أن هياكل الدماغ البشري الحديثة ظهرت فقط منذ 1.5 إلى 1.7 مليون سنة في مجموعات الهومو الإفريقية.

وأوضح العلماء أن   النظرية السائدة كانت على النحو التالي  ظهر جنس الإنسان على أنه ذو قدمين بالكامل ، ومجهز بدماغ حديث شبيه بالإنسان، لكن هذه النظرية لم تعد صحيحة، حيث تم إنشاء أدمغة شبيهة بالإنسان منذ حوالي 1.5 مليون سنة فقط.

 قال البروفيسور زوليكوفر  إن الدماغ البشري كما نعرفه قد أتى مع ظهور جنس Homo - منذ حوالي 2.5 مليون سنة ، أو حتى قبل ذلك ، اعتمادًا على الحفريات التي ينسبها المرء إلى `` الإنسان الأقدم ''.

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