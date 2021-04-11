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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يهزمن سبورتنج 29-23 في ختام الدورة المجمعة لتحديد بطل الدوري

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، على سبورتنج، بنتيجة 29 ـ 23خلال المباراة التى جمعتهما عصر، اليوم ، الأحد، في ختام مباريات الدورة المجمعة الأولي لتحديد بطل الدوري.
أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة6 أكتوبر، وشهد الشوط الأول أداءً قويًّا من الأهلي مع فرض سيطرته على مجريات اللعب، في ظل دفاع قوي ومنظم من جانب فريق سبورتنج، لينتهي الشوط بنتيجة 17-9.


وفي الشوط الثاني استمر الأداء المميز للأهلي؛ ليحسم الفريق اللقاء لصالحه بنتيجة 29-23، ويواصل الأداء الجيد فى الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل الدوري.

ومن المقرر أن تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 23 و24 و25 أبريل الجاري بمشاركة «الأهلي ـ سبورتنج - الشمس – الزمالك»، لتحديد بطل الدوري.

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