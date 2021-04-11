إخلاء عمارتين بسيدي سالم في كفر الشيخ لوجود ميل بهما

شهدت قرية سيد خميس التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ 20 قرار إخلاء بعمارتين عبارة عن محلات وعيادات، لوجود ميول بها وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشراف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم برئاسة شريف هيكل من تنفيذ 3 قرارات إزالة عشش وبوص على أرض أملاك الصرف بسد خميس سيدي سالم بالتعاون مع رجال الشرطة والوحدة المحلية.



كما تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال صيانة وترميم طريق الرافد الدولي مقابل الكورنيش التي يقع في نطاقها كورنيش المدينة، ودهان الأرصفة، وأعمال النظافة، ورفع المخلفات.