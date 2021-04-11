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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان .. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ شوقي علام مفتي جمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان متمنيا له دوام الصحة والعافية والتوفيق كما تقدم بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم .

وأضاف شوقي علام مفتي الجمهورية خلال احتفالية دار الإفتاء لاستطلاع شهر رمضان،  أن غدا هو المتمم لشهر شعبان والثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

وأوضح مفتي الجمهورية شوقي علام ، أن الله أنزل القرآن الكريم خلال شهر رمضان، وأمرنا بصيامه، لافتا إلى أن سيدنا محمد كان يدعو قائلا: "اللهم بلغنا رمضان".

شوقي علام مفتي جمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر رمضان التوك شو

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