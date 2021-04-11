أحمد موسى يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

هنأ الإعلامي أحمد موسي، المواطنين بشهر رمضان، قائلا "كل عام وأنتم بخير".

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "كل عام وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة بكل خير".

وأكمل: " برنامجي في رمضان سيكون ساعة واحدة وغدا سأطلعكم على المواعيد".

وتابع: "عندي إنتاج ضخم جدا من المسلسلات هذا الموسم ويصل عدد المسلسلات إلى 27 مسسلسلا".

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442هـ، الموافق 13 أبريل لعام 2021م، وأن غداً الاثنين هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442هـ، الموافق 12 أبريل 2021م.