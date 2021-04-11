عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان

أحمد موسي
أحمد موسي

هنأ الإعلامي أحمد موسي، المواطنين بشهر رمضان، قائلا "كل عام وأنتم بخير".

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "كل عام وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة بكل خير".

وأكمل: " برنامجي في رمضان سيكون ساعة واحدة وغدا سأطلعكم على المواعيد".

وتابع: "عندي إنتاج ضخم جدا من المسلسلات هذا الموسم ويصل عدد المسلسلات إلى 27  مسسلسلا".

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442هـ، الموافق 13 أبريل لعام 2021م، وأن غداً الاثنين هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442هـ، الموافق 12 أبريل 2021م. 

الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي شهر رمضان

ترشيحاتنا

"خطة النواب" توصي الحكومة بتوفير أراض لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي

شاهد.. مقطع من برنامج رامز عقلة طار مع حمو بيكا

السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول رمضان

أحمد موسي : زيارة قيس سعيد للقاهرة عاملة صدمة لأعداء الوطن

شاهد.. برومو برنامج رامز عقلة طار ودينا الشربينى وهنيدى ورمضان صبحي أبرز الضحايا

هل مصر تحتاج لـ قروض الفترة المقبلة.. وكيل خطة النواب يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجرية

وزيرة الصحة: مضاعفة أعداد مراكز تلقي اللقاح بمحافظات الصعيد الفترة المقبلة

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

انتحل صفة ضابط لمدة ٣٠ عاما.. وفاة أخطر مزور في الجيزة داخل محبسه

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد