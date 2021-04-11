سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

سلمي ابو ضيف بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة حيث ارتدت جاكت مفتوح ما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، كان دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بشاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه.

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة "فوج" في دبي، وهو إيطالي الجنسية، وردت الفنانة الشابة على الهجوم بأنهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية.

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.