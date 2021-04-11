عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمي ابو ضيف بإطلالة جريئة

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة حيث ارتدت جاكت مفتوح ما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، كان دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بشاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه. 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة "فوج" في دبي، وهو إيطالي الجنسية، وردت الفنانة الشابة على الهجوم بأنهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية. 

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.    

 وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.

سلمى ابو ضيف اطلالة اطلاله جريئه التواصل الاجتماعي انستجرام

موضوعات متعلقة

زينة تنشر صورة.. وتعلق: لما ماكيير عالمي يكون أول واحد تشوفيه أما تصحي

صبا مبارك وكنده علوش يتألقان في أحدث ظهور لهم عبر انستجرام

بإطلالة جريئة...نوال الزغبي تخطف الانظار عبر انستجرام

ترشيحاتنا

"خطة النواب" توصي الحكومة بتوفير أراض لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي

شاهد.. مقطع من برنامج رامز عقلة طار مع حمو بيكا

السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول رمضان

أحمد موسي : زيارة قيس سعيد للقاهرة عاملة صدمة لأعداء الوطن

شاهد.. برومو برنامج رامز عقلة طار ودينا الشربينى وهنيدى ورمضان صبحي أبرز الضحايا

هل مصر تحتاج لـ قروض الفترة المقبلة.. وكيل خطة النواب يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجرية

وزيرة الصحة: مضاعفة أعداد مراكز تلقي اللقاح بمحافظات الصعيد الفترة المقبلة

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

انتحل صفة ضابط لمدة ٣٠ عاما.. وفاة أخطر مزور في الجيزة داخل محبسه

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد