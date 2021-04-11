بدء احتفالية "ها أنا أحقق ذاتي" للاحتفال بـ"يوم اليتيم"

بحضور رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، احتفالية "ها أنا أحقق ذاتي"، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتاتي الإحتفالية في إطار احتفالات مصر ب"يوم اليتيم"، وتتضمن الحفلة عروض فنية، وغنائيةوفقرات ألعاب للأطفال.

وحضر الاحتفال عدد من الوزراء ومنهم وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية و القوى العاملة والتعليم العالي، والسباب والرياضة والتضامن وأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ والاعلاميين و الفنانين.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، ويتم الاستعداد لافتتاحها رئاسيا، خاصة بصعيد مصر.

وأكد رئيس الوزراء أهمية عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان فى تحسين الخدمات للمواطنين، سواء مشروعات الإسكان أو المرافق، مشيرا إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاستعداد لافتتاح عدد من مدن الجيل الرابع الجديدة، خلال الأشهر المقبلة، والبدء بمدن صعيد مصر، وكذا عدد من المشروعات الأخرى التى تسهم فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين.