كيفية الوقاية من مضاعفات القدم السكري

أكد الدكتور وليد الدالى، أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن هناك أعراضا ومضاعفات للقدم السكرى وبعضها خطير يجب الانتباه إليها وتفادى عوامل الخطر. ومن مضاعفات القدم السكرى، جفاف القدم وتشققاتها، وفقدان الإحساس بالقدمين، وتشوهات بالأصابع أو القدم وصعوبة بالمشي.

مضاعفات مرض القدم السكري



قال الدكتور وليد الدالى إن هناك مضاعفات أخرى لمرض القدم السكرى وقد لا يهتم بها البعض ومن ضمنها الظفر الغائر والتهابات وعدوى بالقدم والتهابات فطرية بين الأصاب، وتقرحات القدم، وقصور بالدورة الدموية بالقدم ونقص التغذية الدموية للقدمين وهناك مضاعفات خطيرة مثل غرغرينا القدم، وتسمم القدم وتسمم بالدم، وقد يصل الأمر الى بتر الطرف السفلي.



وأضاف الدالى: تعتبر الاصابة بمرض القدم السكري من اكثر الاصابات ألما لما يعاني منه المريض من آلام موجعة وعادة ما يكون هناك نوعان من الإصابة بالقدم السكرى، أحدهما ناتج عن التهابات على سطح الجلد، أو قرح نتيجة خشونة الجلد بالقدمين، وحدوث قرحة عصبية نتيجة التهاب الأعصاب، بينما ينتج النوع الثانى من القدم السكرى عن إصابات يتسبب فيها قصور شرايين القدم.



وأشار الدكتور وليد الدالى الى أن الإصابة بمرض القدم السكري تعتبر أحد الأعراض المتطورة للإصابة بمرض السكر ويؤدي عدم علاجها بطريقة صحيحة إلى مشاكل صحية خطيرة قد تصل في النهاية إلى البتر.