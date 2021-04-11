حمادة هلال ينتهى من تصوير كليب " صلوا على رسول الله "

انتهى الفنان حمادة هلال من تصوير كليب ( صلوا علي رسول الله ) وذلك بدولة الإمارات الشقيقة، ويقوم مخرج الكليب والمونتير أحمد أشرف ( TOTTI ) بعمل المرحلة النهائية من المونتاج والمكساج للعمل الذي من المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة ليتزامن طرح الأغنية مع مطلع شهر رمضان المبارك.



والأغنية من كلمات داليا عمارة وألحان حمادة هلال وتوزيع jezo وأشرف على تصويرها مدير التصوير اللبناني عادل سرحان وتدور فكرتها حول التعاون والترابط بين المسلمين من جميع جنسيات العالم المختلفة الذين تواجدوا علي سفينة واحدة في رحلة لزيارة المسجد النبوي.



وتقول كلمات الأغنية " كلمات الأغنية : صلوا علي رسول الله يهل عليكو النور ، دي الصلاه علي الحبيب تملي حياتكو سرور".



جدير بالذكر أن الأغنية فكرة ورؤية الفنان حماده هلال ويشارك في الفيديو كليب مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم الإعلامي اللبناني علي العجمي والإعلامي المصري محمد هشام، ومن انتاج قناة اقرأ، وأشرف علي الإنتاج محمد الجعبري ومحمد احمد سلام وتنسيق إسلام تركي.