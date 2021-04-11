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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

 محمد سالم أبو عاصى يكشف سبب اختلاف المفسرين والفقهاء ..  فيديو

صدى البلد

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إنه لا يوجد تواتر فى التفسير، فالقرآن قطعى الثبوت  ودلالاته أغلبها ظنى، وهذا ما جعل المفسرين والفقهاء يختلفون فى التفسير او المسائل الحنفية.

 

وتابع أبو عاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "بعض الآيات قطعية مثل قل هو الله احد، لا ظن فيه هذا دلالة قطعية، والقرآن الفاظه عامة مرنة، حتى يترك المجال المفسرين عبر القرون يكتشفوا الجديد".

وقال الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا بالأزهر سابقًا، إن معجزة القرآن يتحدى بها الإنس والجن ودليل على صدق النبي.

 

وأضاف أبو عاصي" أن الكرامة أمر خارق للعادة يسوقه الله على يد الأولياء وليس للتباهي، مضيفا أن الولي يستحي من الكرامة كما تستحي المرأة من عذرها.

 

وأكمل: الكرامة ثابته بنص القرآن الكريم أما كرهها للسلفيين لأنهم جهله والإنسان عدو ما يجهل، ينبغي أن يعلم الناس أن ألفاظ القرآن والسنة فيها ألفاظ حقيقية وفيها ألفاظ مجازية .

 

وقال إن التيار السلفى لا يعتمد على العلوم الشرعية ومن جهلهم  يقدمون الحديث النبوى على الآيات القرآنية وحصروا تصحيح الأحاديث وتضعيفها فى "الألبانى".

 

وأضاف أن الأطقم الطبية بالمستشفيات التى تقدم الخدمة الطبية للمرضى فى ظل جائحة كورونا ، لهم أجر وثواب كبير يعد أعظم من قيام الليل.

 

https://youtu.be/ZfphaZyPMeU

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