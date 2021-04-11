وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديري المستشفيات والإدارات الفنية

عقد اليوم الدكتور على عبد الكريم وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب العلاجي والدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجي اجتماع بمديري المستشفيات ومديري الإدارات الفنيه بالمديرية لمناقشة اخر مستجدات الوضع بمستشفيات الدقهلية.

جاء ذلك بتكليف من الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة في الاجتماع الذي تم عقده امس عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات.



كما تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل والوقوف على جاهزية المستشفيات المخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا والحرص على تطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لارشادات وزارة الصحة و المتابعة اليومية للفرق الطبية من اخصائي العلاج الطبيعي وتقديم جلسات العلاج للمرضى بأقسام العزل والعنايات المركزة ضمن بروتوكول العلاج لتحسين أداء الجهاز العضلي لهم.

كما تم التشديد على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين بكل مستشفى ومتابعة المخزون منه يوميا والتاكد من كفاءة شبكات الغاز.



كما تم التأكيد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والحرص على توفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة شهرين على الاقل والحرص على دقة البيانات المرسلة عن الرصيد الفعلي وذلك للمساعده في حصر احتياجات كل مستشفى من الادوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة بمختلف أنحاء المحافظة.

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