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رئيس التحرير
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بين الناس

شركة مياه البحيرة

محطة مياه فيشا بالبحيرة تحصل على شهادة T.S.M العالمية في الإدارة والتشغيل

صدى البلد

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ، عن حصول محطة مياه فيشا على تجديد شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب للمرة الثانية.

 

جاء ذلك بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، والتي حصلت على شهادات الـ T.S.M وذلك سعيًا لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في انتاج مياه شرب حسب المواصفات العالمية والمعايير القياسية لوزارة الصحة.

 

وأوضح  " نشأت" أن تأهيل محطة مياه الشرب بفيشا للحصول على شهادة " TSM " جاء ضمن الإجراءات الفنية العالية  التي تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات علما بأن الطاقة التصميمية للمحطه 25 الف م3/يوم وتخدم حوالى 200 الف نسمه بقرى ريف المحمودية .


 

وأكد نشأت  أن الشركة قامت  بتركيب نظام اطفاء ذاتي للوحات الكهرباء فاير سيرش وكذلك نظام كاميرات المراقبة وتم استكمال جميع مهمات السلامة والصحة المهنية.
 

 

وأفاد  المهندس ناصر عبدالسلام مديرعام المحطات بأنه تم تصميم وتنفيذ برج تعادل للسيطرة على تسرب  الكلور بالمحطة وتم عمل منظومة صيانة وقائية وعلاجية لجميع اجزاء المحطة تعمل من خلال برنامج الماستر. كما تم استكمال جميع اجهزة القياس اللازمة للمحطة لضمان جودة المياه حسب معايير وزارة الصحة، لافتًا إلي تدريب المشغلين على نظام التشغيل المثالي، كما تركيب نظام إطفاء ذاتي باللوحات الكهربائية الخاصة بتشغيل الوحدات وتركيب أجهزة إنذار حريق بالمبنى الإداري بالمحطة وتركيب كاميرات مراقبة بجميع مُنشآت المحطة.

 

و قال المهندس محمد الديب  رئيس قطاع المياه  بالشركة،  إن عدد المحطات الحاصلة على الشهادة حاليًا بلغ 12 محطة مياه وصرف، وأنه منذ تولي المهندس محمد سعيد نشأت رئاسة الشركه وهو يولي اهتماما كبيرا لتجهيز وتأهيل جميع محطات الشركه للحصول علي شهادة T.S.M.

 

وأشاد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة الشركة، بجهود العاملين ودورهم المتميز وتفانيهم في العمل، وحرص على تقديم الشكر لكافة العاملين ممن ساهموا في حصول المحطة على الشهادة، مُعبرًا عن سعادته بالإدارة المتميزة لفريق الدعم الفنى  بإشراف المهندس ناصر عبد السلام مدير عام المحطات ومنسق عام T.S.M، وفريق العمل بالمحطة بقيادة المهندس عمرو هواش مدير المحطة .

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IMG-20210411-WA0028
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IMG-20210411-WA0027
المهندس محمد سعيد نشأت مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره محطة مياه فيشا بالبحيرة شهادة T S M العالمية محطة مياه فيشا

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