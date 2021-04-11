مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام 3-1 في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح إدينسون كافاني في تسجيل هدف لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 34، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، لضرب زميله ماكتومناي، للكوري الجنوبي سون هيونج مين قبل الهدف.

وأحرز سون هيونج مين الهدف الأول لـ توتنهام في الدقيقة 40، من هجمة بدأها هاري كين، الذي مرر الكرة وفشل ليندولف في إبعادها، لتصل للوكاس مورا في الجهة اليمنى، ليرسل بدوره كرة عرضية لـ سون، الذي وضعها بسهولة في الشباك، معلنًا عن هدف التقدم لفريقه.

وفي الشوط الثاني، جاء هدف التعادل عن طريق البرازيلي فريد في الدقيقة 57 من متابعة لتسديدة زميله إدينسون كافاني التي تصدى لها هوجو لوريس، لتصبح النتيجة التعادل 1-1.

وفي الدقيقة 79، أحرز كافاني الهدف الثاني لماشنستر يونايتد بضربة رأسية، سكنت شباك لوريس.

وفي ظل بحث توتنهام عن العودة، أحرز ماسون جرينوود الهدف الثالث للمانيو في الدقيقة 96، ليحصد الشياطين الحمر نقاط المباراة الثلاث.

وبذلك الانتصار ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 63 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز السابع.

وكان توتنهام هوتسبير فاز في مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل هدف.