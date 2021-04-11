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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: 2800 منفذ لمعارض أهلا رمضان بتخفيضات كبيرة

صدى البلد

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، إن معارض أهلا رمضان شهدت إقبالا هذا العام غير مسبوق.

وتابع عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "معارض أهلا رمضان منتشرة في كل ربوع مصر".

وأوضح عبد المنعم خليل: أن هناك 2800 منفذ أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، مضيفا أن جميع المعارض تجوب شوارع مصر، والمسافة بين المعرض ومثيله 500 متر لتجنب التزاحم، وتطبيق إجراءات كورونا الوقائية.
وأردف: "معارض أهلا رمضان بها كل السلع بتحفيضات كبيرة تناسب كافة المستويات، لافتا إلى أن التخفيضات تصل لـ 35% بجميع الفروع.

إجراءات كورونا رئيس الإدارة المركزية وزارة التموين معارض اهلا رمضان الإدارة المركزية

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