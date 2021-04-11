وزير الخارجية اليوناني يزور بنغازي .. غدًا

يزور وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مدينة بنغازي الليبية، غدًا الاثنين.

وأكد ديندياس في تدوينة عبر صفحته على موقع "تويتر" أنه سيعقد في بنغازي اجتماعات متتالية مع نائب رئيس الوزراء حسين عطية عبد الحفيظ القطراني، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس بلدية بنغازي صقر بوجوري.

وأضاف أنه سيناقش ديندياس التطورات الحالية في الشأن الليبي، والعلاقات الثنائية، والافتتاح المستقبلي لقنصلية يونانية في بنغازي.

وتأتي زيارة ديندياس إلى بنغازي في أعقاب زيارة قام بها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى العاصمة طرابلس، وإعادة افتتاح سفارة بلاده فيها.

وبحث الجانبان ملفات عدة تتعلق بالجوانب الأمنية، والاقتصادية، والتجارية، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وأخرى في مجالات الطاقة والكهرباء.