هترجع احسن واقوي يا حبيبي.. أحمد المحمدي يدعم تريزيجيه بعد إصابته بالرباط الصليبى



حرص احمد المحمدي نجم منتخب مصر، علي مساندة زميله الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا الإنجليزي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب" المحمدي" رسالة له على حسابه على موقع "انستجرام":" لا حول ولا قوه الا بالله قدر الله وماشاء فعل ... ان شاء الله ترجع احسن واقوي من الاول يا حبيبي 💪❤️🙏🏻"



وكان تريزيجيه تعرض لإصابة قوية خلال لقاء فريقه مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، وأثبتت الإشاعة التي خضع لها محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخسر أستون فيلا على يد مضيفه ليفربول (2-1)، في ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ31 من البريميرليج.