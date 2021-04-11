هل مصر تحتاج لـ قروض الفترة المقبلة.. وكيل خطة النواب يجيب

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قروض صندوق النقد الدولى جاءت مع أزمة كورونا، وايرادات مصر تأثرت وقلت فى حدود 200 مليار جنيه وكان لزاما على مصر أن تقترض، وصندوق النقد الدولى لو لم يكن مطمئن على سداد مصر القروض كان لا يمكن يعطي لها هذه القروض هذا من جانب.



وأكد، خلال ندوة صدى البلد، أن مصر من جانب آخر لا تحتاج إلى قروض الفترة المقبلة من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى ولكن تحتاج الى الدعم الفني للاصلاح الهيكلى وهذا المطلوب والمستهدف الفترة المقبلة.





وتابع حديثه قائلا:" عامة مصر تحتاج الى قروض لسد العجز سواء داخلية او خارجية وذلك ليست مشكلة الاهم هو قدرة الاقتصاد على سداد القروض، ومصر نجحت فى تحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل".

واشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر على كاهلها أقساط ديون ملتزمة بسدادها كل عام في مواعيد معينة ومصر من الدول المستحيل أن تتخلف عن السداد.

