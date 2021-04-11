عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هل مصر تحتاج لـ قروض الفترة المقبلة.. وكيل خطة النواب يجيب

اعضاء مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب فى ضيافة صدى البلد

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قروض صندوق النقد الدولى جاءت مع أزمة كورونا، وايرادات مصر تأثرت وقلت فى حدود 200 مليار جنيه وكان لزاما على مصر أن تقترض، وصندوق النقد الدولى لو لم يكن مطمئن على سداد مصر القروض كان لا يمكن يعطي  لها هذه القروض هذا من جانب.


وأكد، خلال ندوة صدى البلد،  أن مصر من جانب آخر لا تحتاج إلى قروض الفترة المقبلة من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى ولكن تحتاج الى الدعم الفني للاصلاح الهيكلى وهذا المطلوب والمستهدف الفترة المقبلة.



وتابع حديثه قائلا:" عامة مصر تحتاج الى قروض لسد العجز سواء داخلية او خارجية وذلك ليست مشكلة الاهم هو قدرة الاقتصاد على سداد القروض، ومصر نجحت فى تحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل".

 

 واشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر على كاهلها  أقساط ديون ملتزمة بسدادها كل عام في مواعيد معينة ومصر من الدول المستحيل أن تتخلف عن السداد.
 

صندوق النقد الدولى مصر مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة القروض

ترشيحاتنا

مدبولي يشهد احتفالية يوم اليتيم نيابة عن الرئيس السيسي

"خطة النواب" توصي الحكومة بتوفير أراض لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي

شاهد.. مقطع من برنامج رامز عقلة طار مع حمو بيكا

السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول رمضان

أحمد موسي : زيارة قيس سعيد للقاهرة عاملة صدمة لأعداء الوطن

شاهد.. برومو برنامج رامز عقلة طار ودينا الشربينى وهنيدى ورمضان صبحي أبرز الضحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجرية

وزيرة الصحة: مضاعفة أعداد مراكز تلقي اللقاح بمحافظات الصعيد الفترة المقبلة

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

انتحل صفة ضابط لمدة ٣٠ عاما.. وفاة أخطر مزور في الجيزة داخل محبسه

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد