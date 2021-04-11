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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد أنباء عن زواجها.. صور اصالة المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة.. شاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة أصالة ؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد اثارتها الجدل حول زواجها من أحد نواب مجلس الشعب.

وتتميز الفنانة اصالة؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بملابس تكشف عن أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بمكياج العيون واحمر الخدود واحمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها .

و علم “صدى البلد” من مصادر خاصة، أن النجمة أصالة قد تزوجت بالفعل من أحد نواب مجلس الشعب عن إحدى دوائر محافظة الإسكندرية منذ أسبوعين تقريبا.
 
وتكبر أصالة زوجها الجديد بحوالي ثلاث سنوات،  لتصبح بذلك هي الزوجة الثانية له حيث لا تزال زوجته الأولى أم أولاده على ذمته.
 
وقدمت المطربة أصالة، اعتذارا  للفنانة أنغام،  بعد فترة توتر كبيرة  في العلاقة بينهما حيث هاجمت أصالة الفنانة أنغام بعد زواجها من الملحن أحمد إبراهيم زوج ابنة أخت طارق العريان زوجها السابق.
 
ونشرت أصالة، على صفحتها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة لأنغام مع ابنيها عمر وعبد الرحمن وعلقت عليها "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير".
 

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