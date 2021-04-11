تعذر رؤية هلال رمضان في لبنان

أعلن المفتي اللبناني، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الأحد، عدم ثبوت رؤية شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي في بيان نشرته وكالة الإعلام الوطنية الرسمية: غدا الاثنين 12 أبريل 2021م هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم الثلاثاء 13 نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "نهنئ المسلمين بهذا الشهر المبارك نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكل عامٍ وأنتم بخير".