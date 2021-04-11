عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهري مهنئا بقدوم رمضان: لاحت أنواره وروحانياته التي تنعش القلوب والأرواح

صدى البلد

هنأ الدكتور أسامة الأزهري،  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  والقوات المسلحة ، وجموع المصريين ، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

 وقال الأزهري في بيان له: كل ابن من أبناء مصر له خالص التهاني بقرب شهر رمضان المعظم، الذي لاحت أنواره، ونسماته وروحانياته التي تنعش القلوب والأرواح، فبذكره يلوح في أذهاننا التهجد والتراويح والابتهالات والدعاء والمديح وفرحة الأطفال بالشهر المعظم وفوانيسه التي تشعرنا بالبهجة. 

 

وأضاف: هو شهر رحيم محمدي يملأ الدنيا بهجة، يغمرنا بصلاته وقيامه، وفرحة الناس بهلاله، مشيرا إلى أنه شهر يمثل في وجداننا صلة الرحم وتفطير الصائم ، هو شهر القرآن والصيام والقيام فهو موسم للطاعة، فقد كان الرسول- صلى الله عليه وسلم- يتعجل قدوم رمضان ويدعو الله بقوله: اللهم بلغنا رمضان.. بدايته رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران.

أسامة الأزهري الأزهري شهر رمضان االرئيس السيسي رمضان

موضوعات متعلقة

تعذر رؤية هلال رمضان في لبنان

دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجرية

ترشيحاتنا

مدبولي يشهد احتفالية يوم اليتيم نيابة عن الرئيس السيسي

"خطة النواب" توصي الحكومة بتوفير أراض لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي

شاهد.. مقطع من برنامج رامز عقلة طار مع حمو بيكا

السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول رمضان

أحمد موسي : زيارة قيس سعيد للقاهرة عاملة صدمة لأعداء الوطن

شاهد.. برومو برنامج رامز عقلة طار ودينا الشربينى وهنيدى ورمضان صبحي أبرز الضحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان لعام 1442 هجرية

وزيرة الصحة: مضاعفة أعداد مراكز تلقي اللقاح بمحافظات الصعيد الفترة المقبلة

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال رمضان

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

انتحل صفة ضابط لمدة ٣٠ عاما.. وفاة أخطر مزور في الجيزة داخل محبسه

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد