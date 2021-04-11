العراق يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكر بيان الوقف السني في العراق أن ذلك جاء عد اجتماع الهيئة العليا لمراقبة ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك، وبحضور رئيس الديوان سعد كمبش.

من جانبها، أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

كما تعذرت رؤية هلال رمضان في كل من الكويت وبحرين وقطر، على أن يتم تحري الهلال مرة أخرى مساء غد الإثنين.

فيما أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442هـ، الموافق 13 إبريل لعام 2021م، وأن غداً الاثنين هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442هـ، الموافق 12 إبريل 2021م.