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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال فى رمضان 2021

شاهد.. برومو برنامج رامز عقلة طار ودينا الشربينى وهنيدى ورمضان صبحي أبرز الضحايا

رامز جلال
رامز جلال

طرح الفنان رامز جلال عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك برومو برنامجه الجديد “ رامز عقله ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم . 

وظهر فى البرومو عدد كبير من الفنايين الذيت وقعوا ضحية لبرنامج رامز عقله طار هذا العام ، ومنهم دينا الشربينى وسمية الخشاب وأحمد سعد ومحمد هنيدى وويزو وملك قورة ، وجميلة عوض ، ونسرين طافش ، ورمضان صبحى ، واسلام إبراهيم .

ووضح فى  فى البرومو فكرة برنامج رامز عقله طار ، حيث يقوم بإستدراج الفنانين داخل  الالعاب فى الملاهى بمدينة الرياض ، ثم يحدث عطل ، مما يجعلهم يقفذون داخل أحد حمامات السباحة ، و قام المشاركون فى البرنامج بضرب رامز جلال بشكل واضح ظهر فى البرومو

ونشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ،عبر حسابه بموقع فيسبوك، فيديو من كواليس برنامج رامز جلال الجديد، المنتظر عرضه في رمضان 2021.

وظهر تركى آل الشيخ فى الفيديو على كرسي، وبجواره  "روبوت"، بينما يداعبه رامز جلال قائلا: "بالصلاة على النبي، لأول مرة في غرفة الأسرار، معانا معالي المستشار، مع رامز اللي عقله طار، سقفة جامدة يا جدعان".

ولم يتضح فى الفيديو هل  "تواجد المستشار تركى آل الشيخ  سيكون داخل الحلقات مع رامز جلال أم سيكون أحد ضحايا رامز". 

 

وعلق تركى آل الشيخ قائلا: “في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة ... وفي شهر رمضان المبارك ... وعلى قناة mbc ... انتظروا ⁧‫#رامز_عقله_طار‬⁩ برعاية هيئة الترفيه".

 

وكشفت مصادر لـ صدى البلد عن إلغاء  تصوير حلقة الفنان أحمد أمين  فى برنامج “رامز عقله طار" فى اللحظات الأخيرة ، بعدما كان مقررا أن  يظهر كضيف فى إحدى الحلقات هذا العام .

وتم الاتفاق مع الضيف على الظهور فى أحد البرامج الترفيهية دون إبلاغه بحقيقة البرنامج، إلا أن بعض المقربين منه قاموا بتنبيهه أن رامز جلال قد يكون فى خارج مصر لتصوير النسخة الجديدة من برنامجه، ما جعله يعتذز للقائمين عن البرنامج قبل التصوير بأيام قليلة. 

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