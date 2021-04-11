خطط بيلوسي للتقاعد دمرها ترامب .. رئيسة الكونجرس تفضح الرئيس الملياردير في سيرتها الذاتية

كشف مؤلف السيرة الذاتية لـ نانسي بيلوسي، أكبر ديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، والتي خدمت أكثر من 30 عامًا في الكونجرس، عن أنها شعرت بصدمة عميقة جدا بعد أن تبين أن مرشح الحزب الجمهوري - الرئيس السابق دونالد ترامب - فاز في انتخابات عام 2016.

ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، كيف شعرت بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، وقالت إن الأمر كان مثل "بغل يركلك في الخلف'' ، وفقًا لسيرة ذاتية نشرتها سوزان بيج، رئيسة مجلس النواب، بالولايات المتحدة الأمريكية، في واشنطن.

في البداية كانت على يقين من أن منافسة ترامب الديموقراطية هيلاري كلينتون ستحقق الفوز، لذا وضعت بيلوسي عينيها على التقاعد وتكريس نفسها لعائلتها، وفقا لما كشفت عنه السيرة الذاتية، كما ذكرت صحيفة USA Today.

ومع ذلك، تقول بيلوسي: "شعرت بصدمة عارمة بعد فوز ترامب" .

وأخبرت بيلوسي الكاتبة أن الشعور كان "جسديًا في الواقع" تجاه الرئيس المنتخب الجديد، في حين أن إخفاق المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون آنذاك تركها "محطمة".

وقالت بيلوسي، وفقًا لصحيفة USA Today ، “كنت مثل من لا يصدق أن يكون هذا الشخص رئيسًا للولايات المتحدة؟"، واضافت "كان انتخاب دونالد ترامب مخيفًا بشكل مذهل، وكان هناك ما يبرر أن تكون خائفًا".



واستطردت في الادعاء بأن فوز شخص “تحدث بهذه الطريقة عن النساء، والذي كان فظًا جدًا و ... بالنسبة لي ، كان مخيفا وتسبب في وضع خطط المشرع الأولية على الرف إلى أجل غير مسمى”.

وبعد هزيمة كلينتون، التي لطالما عرفتها بيلوسي - منذ عام 1984 - كشخصية بارزة في الدوائر الديمقراطية ، ورد أن ترامب حاول إقامة علاقة معها، لقد اتصل بها ظاهريًا عبر الهاتف ، كما زُعم في السيرة الذاتية، ووعدها بأنهما "سينجزان بعض الأشياء الجيدة".

وزعمت أن ترامب خاطبها بجمل اطراء قال فيها “لا تنسى، لقد كنت داعمًا لك، وأعتقد أنك رائعة”.



ووصفت في سيرتها الذاتية أيضًا كيف أن ترامب توقف لفترة من الوقت عن توجيه السخرية إلى بيلوسي، ومع ذلك ، تطورت العلاقة بينهما في نهاية المطاف إلى منافسة شرسة بلغت ذروتها في قيادة بيلوسي لإجراءات عزل ترامب في عامي 2019 و 2020.

وسيتم نشر كتاب السيرة الذاتية لـ نانسي بيلوسي في 20 أبريل من قبل Twelve Books، ويستند إلى مقابلات مع بيلوسي نفسها وجلسات متعددة مع 150 من أفراد عائلتها وأصدقائها وحلفائها السياسيين وخصومها.