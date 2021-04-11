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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزهم خالد الغندور .. نجاح ١٧ حكما ورسوب ٧ فى اختبارات كوبر

صدى البلد

أسفرت اختبارات اللياقة البدنية الكوبر للحكام التى أجريت باستاد القاهرة اليوم الأحد عن رسوب ٧ من قضاة الملاعب فى الساحة والمساعدين.

وشهد اختبار كوبر للحكام خضوع ٢٤ عنصرا تحكيميا من الدرجة الأولى رسب خلالها ٥ حكام للساحة واثنين من المساعدين.

و شهدت الاختبارات  نجاح ١٧ حكما للساحة والمساعدين جاء أبرزهم خالد نجل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق.

واسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد مهام الاشراف على اختبارات كوبر لقضاة الملاعب اليوم الأحد إلى محمد فاروق عضو لجنة الحكام.

كانت حالة من الغضب قد سادت بين صفوف الراسبين في اختبارات اللياقة البدنية كوبر من تصرفات فهيم عمر عضو لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة.

وكان سبب غضب قضاة الملاعب هو تعنت فهيم عمر ضد خالد الغندور نجل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أثناء إجراء  اختبارات كوبر  فى مركز شباب الجزيرة.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن فهيم عمر عندما شاهد أحد أعضاء اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة يتابع الاختبار أشهر إنذارا بدون داعي إلى نجل الغندور أثناء اللفة الخاصة لقضاة الملاعب الخاضعين للاختبار ما أدي إلى رسوبه.

ولفت المصدر  الى أن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام استشاط غضبا من تصرفات فهيم عمر أثناء اختبار الكوبر  وابدى استغرابه من ردة فعل عضو اللجنة الذى رفض أى تدخل وقال نصا : أنا المشرف أنا المشرف.

 أوضح أن فهيم عمر تخطى كافة الاختصاصات وليس من حقه إشهار أي إنذارات أثناء اختبار كوبر؛ لافتا إلى أنه تخطى دور الشيخ سعد أبوزيد المسئول عن اللياقة البدنية لإقصاء نجل الغندور الكبير عن المشهد التحكيمي.
 

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