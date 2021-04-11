هتقولي انتي ولا اقول انا.. دينا الشربيني وشيرين رضا تشعلان السوشيال ميديا

أثارت شيرين رضا ودينا الشربيني الجدل بعدما نشرت الأخيرة مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت شيرين رضا في الفيديو وهي تقول لدينا الشربيني هتقولي انتي ولا اقول انا، لترد عليها الشربيني قائلة: لا يا شرين لما اجي هفهمك مش قدام الناس"



وتشارك دينا الشربيني في دراما رمضان بمسلسل "قصر النيل" بطولة، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.



مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.