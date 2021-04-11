محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان بالمحافظة

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بصحبة الدكتور خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، معرض أهلاً رمضان، لبيع المواد الغذائية وياميش رمضان بأسعار مُخفضة الأهالي، في محاولة لمساعدة المواطنين وحمل بعض من المسؤوليات أعلى عاتقهم وذلك بحضور النائبة مي ببوح، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير مكتب المحافظ، ولفيف من قيادات ونواب وإعلاميين الإقليم.

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جاء ذلك بعد الانتهاء من زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، والتي وجهت بدراسة إنشاء مجمع طبي بمحافظة سوهاج يضم كافة التخصصات على غرار مجمع الإسماعيلية الطبي، وإمداد مستشفيات العزل بالمحافظة بـ 100 أسطوانة أكسجين طبي، و30 سرير رعاية مركزة، و20 جهاز مونيتور، و8 أجهزة تنفس صناعي، جهازين صدمات كهربائية، وكميات من المستلزمات الطبية والوقائية.

وكانت قد وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، إلى محافظة سوهاج عصر اليوم، للوقوف على أوضاع الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد بين مواطني المحافظة.

وذلك بعد مناشدات المواطنين بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث وصل الحال بأن يهتك الفيروس بالأهالي وأطفالهم ولم يجدوا أماكن بأي من مستشفيات العزل، حتى يتم التدخل الطبي السريع لإنقاذهم.

يُذكر أن وزيرة الصحة حضرت بصحبة الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة وبصحبة عدد من الإعلاميين والصحفيين.