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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول الكراكة مهاب مميش إلى موقع الاحتفال بانضمامها للأسطول البحري

الكراكة مهاب مميش
الكراكة مهاب مميش

وصلت الكراكة مهاب مميش، وهى الاكبر فى الشرق الاوسط، الي موقع الاحتفال الرسمي بانضمامها الى الاسطول البحري.

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ورصد موقع صدى البلد بالصور لحظة وصول الكراكة القاطعة بعد نجاح تعويمها وفصلها عن السفينة المغمورة التي حملت عليها استعدادا لاجراءات التشغيل.
وكشفت مصادر بحرية، استعدادات الاحتفال الرسمي بوصول الكراكة الاكبر بالمنطقة، بحضور الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات التنموية بمدن القناة، استعدادا لرفع العلمين المصري وهيئة قناة السويس علي متنها.

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وتحتفل، غدا الإثنين، هيئة قناة السويس، باستلام الكراكة الجديدة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن الاحتفالية ستقام بورش الكراكات الرئيسية بجوار مبنى الإرشاد الرئيسي للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت  السبت، عبور سفينة الغطس XIANG RUI KOU الحاملة للكراكة الجديدة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، ضمن قافلة الشمال المبكر في رحلتها قادمة من بورسعيد ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.
وأكد رئيس الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات مراقبة الملاحة.
وأوضح أنه بوصول السفينة الحاملة للكراكة منطقة البحيرات الكبرى، صعد على الكراكة مجموعة عمل مشتركة من إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية، للتنسيق مع طاقم السفينة وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة والقيام بحسابات الاتزان، حيث تم تعويمها، اليوم الاحد، وقطرها بواسطة 4 قاطرات معاونة تابعة للهيئة في عمليات الإنزال والقطر للكراكة، من البحيرات الي موقع الاحتفال بورش التمساح.
 

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اخبار هيئة قناة السويس الكراكة مهاب مميش الاسطول البحري هيئة قناة السويس ورش التمساح

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