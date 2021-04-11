عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على طفل حديث الولادة فى منطقة الاستاد بطنطا..صور

طفلة حديث الولاده
طفلة حديث الولاده

عثر الأهالى على طفل حديث الولادة ملفوف بغطاء أبيض داخل حقيبة ملقاة بالطريق العام فى منطقة الأستاد التابعة لدائرة ثان طنطا . 

 

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة يوجد فيه الحبل السرى ملفوف بغطاء أبيض داخل حقيبة ملقى بالطريق العام .

 

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان طنطا إلى مكان البلاغ، تبين من خلال الفحص أن الطفل مجهول الهوية وحالته الصحية جيدة .

 

تم نقل الطفل إلى المستشفى العام لتلقى الرعاية الصحية وتحويله لإحدى دور رعاية الأطفال.

 

كما كشفت التحريات عقب تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، أن الطفل تركوه سيدتين بجوار الاستاد بهدف التخلص منه ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية السيدتين، وضبطهم لعرضهم على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات .

شاهد ..العثور على طفل حديث الولادة فى منطقة الاستاد بطنطا..صور

IMG-20210411-WA0164
IMG-20210411-WA0164
IMG-20210411-WA0165
IMG-20210411-WA0165
IMG-20210411-WA0161
IMG-20210411-WA0161
قسم أول طنطا الرعاية الصحية طفل حديث الولادة ستاد طنطا مدينة طنطا محافظة الغربية

ترشيحاتنا

كوكا يتوج بالدوري اليوناني مع أولمبياكوس للموسم الثاني على التوالي

مدبولي: كروت لدخول النشء والشباب جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية مجانا

إصابة 17 شخصا في إنقلاب اتوبيس بالعاشر من رمضان

نائب الشيوخ يكشف عن اختفاء بعض الوظائف وإستمرار الأخرى.. تفاصيل

حريق في خط غاز بمدينة 6 أكتوبر .. و10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة عليه

سمك لبن تمرهندي.. خالد الغندور يفتح النار على اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

العالم في انتظار ١.٧ مليون فيروس جديد

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

انتحل صفة ضابط لمدة ٣٠ عاما.. وفاة أخطر مزور في الجيزة داخل محبسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد