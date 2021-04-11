عثر الأهالى على طفل حديث الولادة ملفوف بغطاء أبيض داخل حقيبة ملقاة بالطريق العام فى منطقة الأستاد التابعة لدائرة ثان طنطا .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة يوجد فيه الحبل السرى ملفوف بغطاء أبيض داخل حقيبة ملقى بالطريق العام .

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان طنطا إلى مكان البلاغ، تبين من خلال الفحص أن الطفل مجهول الهوية وحالته الصحية جيدة .

تم نقل الطفل إلى المستشفى العام لتلقى الرعاية الصحية وتحويله لإحدى دور رعاية الأطفال.

كما كشفت التحريات عقب تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، أن الطفل تركوه سيدتين بجوار الاستاد بهدف التخلص منه ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية السيدتين، وضبطهم لعرضهم على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات .

شاهد ..العثور على طفل حديث الولادة فى منطقة الاستاد بطنطا..صور

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