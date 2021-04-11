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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احمد حجازي يساند تريزيجيه: واثقون في عودتك احسن

احمد حجازي وتريزيجية
احمد حجازي وتريزيجية

حرص احمد حجازي نجم منتخب مصر، علي مساندة زميله الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا الإنجليزي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب" حجازي" رسالة له على حسابه على موقع "انستجرام":"الف سلامه عليك يا تريزيجيه ان شاء الله هترجع اقوي و احسن وهتحقق كل احلامك و كلنا واثقين فيك و في رجوعك احسن 💪🙏🏾"


وكان تريزيجيه قد تعرض لإصابة قوية خلال لقاء فريقه مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت،  وأثبتت الإشاعة التي خضع لها تريزيجيه جناح أستون فيلا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخسر أستون فيلا على يد مضيفه ليفربول (2-1)، في ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ31 من البريميرليج.

أحمد حجازي منتخب مصر اصابة تريزيجيه رباط صليبي الدوري الانجليزي الممتاز

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