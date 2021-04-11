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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحسم 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي كريم خطاب عن أبرز صفقات فريق النادي الأهلي الجديدة لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة في ظل المنافسة على بطولات “الدوري، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر”.

 

وأكد "خطاب"، في تصريحات تلفزيونية على قناة “أون تايم سبورت”، أن الأهلي أنهى التعاقد على 3 صفقات جديدة للفريق استعدادًا لموسم الانتقالات الصيفية المقبلة. 

 

صفقات الأهلي الجديدة

 

وأضاف الإعلامي، أن الأهلي حصل على توقيع كريم فؤاد نجم فريق النجوم، حيث إن النادي يسعى حاليًا لحسم الصفقة مع النادي نفسه.

 

وتابع أن الأهلي أيضًا حصل على توقيع أحمد سمير جناح فريق طلائع الجيش، حيث أبدي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قناعته به وحاجة الفريق إليه.

 

وأكمل أن الأهلي حصل أيضا على توقيع إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز الشاب، حيث أعرب مسئولو بيراميدز عن استيائهم من توقيع اللاعب دون علم النادي، مشيرًا إلى أن مسئولي بيراميدز كانوا يرغبون في تفاوض الأهلي معهم مباشرةً.

 

واختتم بأن المفاوضات مازالت مستمرة بين الاهلي وأندية اللاعبين الثلاث لإتمام الصفقات بشكل نهائي. 

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