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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أنطلاق فعاليات المنتدى السنوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.. غدا

رانيا المشاط
رانيا المشاط

تنظم وزارة التعاون الدولي، جلسة رفيعة المستوى، ضمن فعاليات المنتدى السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة “ECOSOC 2021” «التمويل من أجل التنمية المستدامة»، وتعقد الجلسة تحت عنوان دفع النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون الإنمائي.

 

ويشارك في الجلسة رفيعة المستوى كلا من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وميريك دوسيك عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس منطقة أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.

 

ويدير الجلسة الإعلامية ضُحى الزهيري، وتعقد فعاليات الجلسة من خلال تطبيق زووم، غدًا الاثنين من الساعة 2 إلى 3 عصرًا .
 

وزارة التعاون الدولي التنمية المستدامة وزير البترول والثروة المعدنية رانيا المشاط الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

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