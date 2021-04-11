طارق فهمي: العلاقات المصرية الأردنية نموذج يحتذى به فى الشراكة الأستراتجية

السيسى يهنىء ملك الاردن بذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة

قال طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إن الحركة المصرية فى هذا التوقيت تتسم بالتعدد والتنوع فى اتجاهات مختلفة مع المنظومة العربية والافريقية .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر شاشة الحياة ، أن علاقات مصر مع الأردن هى علاقات إستراتجية مهمة، مضيفًا أنه الأن يبنى التحالف الثلاثي بين مصر والعراق والأردن فى فى عدة سياقات امنية واقتصادية وسياسية.

وتابع أن هذا التحالف الثلاثي مرشح بقوة ليكون رمز للتعاون والتضامن العربي فى الفترة القبلة.

وعلق فهمي على رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاهل الأردني اليوم بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس المملكة قائلا:" إن رسالة الرئيس اليوم لملك الأردن عبد الله الثاني تأكيد حقيقى من مصر للاشقاء فى الاردن على أهميتها ودورها المهم فى الإشراف على المقدسات الإسلامية والملف الفلسطيني.

وأكد أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا التوقيت مهمة ورد فعلها اليوم فى الأردن كبير ومؤثر فى وسائل إعلامهم وعلى المستوى العربي.