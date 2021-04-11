25 خبيرا لإنهاء إجراءات تشغيل واستلام الكراكة مهاب مميش

أكد الفريق اسامة ربيع أن الكراكة مهاب مميش أول كراكة مصرية تعمل في القاع الصخري ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن استلامها غدا .

وأشار ربيع إلى أن الكراكة مهاب مميش تعمل علي تكريك ٣٦٠٠ متر مكعب في الساعة، ما تعتبر إضافة للاسطول البحري لهيئة قناة السويس، وقد تم تدريب العاملين علي العمل بالكراكة بهولندا وسوف يستكملون التدريب عليها علي مدار شهر بدءا من أول شهر مايو القادم.

وأضاف ربيع أنه من المنتظر وصول ٢٥ خبيرا لاستكمال عملية اختبار الاستلام الخاصة بالكراكة بالتعاون مع العاملين في هيئة قناة السويس فضلا عن استلام الهيئة لقاطرتين جديدتين تم تصنيعهما في ترسانة بورسعيد وساهمتا في تعويم السفينة الجانحة ومن المنتظر استلام قاطرتين آخريين.

وأشار أنه تم التعاقد مع الصين علي تصنيع ٥ قاطرات جديدة بقوة ٨٠ طنا فضلا عن دراسة التعاقد علي تصنيع قاطرات بقوة تتجاوز ٢٥٠ طنا للاستعانة بها في آي مشاكل تواجه السفن بقناة السويس .

يذكر آنه قد وصلت منذ قليل الكراكة مهاب مميش الي ورش كراكات هيئة قناة السويس بمنطقة نمرة ٦ وذلك بعد تعويمها وتحريكها عبر قناة السويس من منطقة البحيرات الي تلك المنطقة.

وقد أنهت هيئة قناة السويس اليوم عملية تعويم الكراكة مهاب مميش وإنزالها من سفينة الشحن الصينية فى منطقة البحيرات القريبة من قرية أبو سلطان بمدينة فايد فى الإسماعيلية.

ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرات بركة 1 ومساعد 2 ومساعد 3 ومصاحب 2 إلى منطقة البحيرات للمساعدة فى عمليات الإنزال بإشراف مهندسى الكراكات وهيئة قناة السويس وترسانة IHC الهولندية.

ووصلت الكراكة مميش صباح أمس إلى منطقة البحيرات على متن سفينة الشحن الصينية "XIANG-RUI Kou".

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مجموعة عمل مشتركة ضمت مهندسي إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية صعدت على متن السفينة لوضع خطة الإنزال وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة وإجراء حسابات الاتزان وتعويم الكراكة.

وأشار ربيع إلى هيئة قناة السويس اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدى الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسى ومحطات مراقبة الملاحة.

وبدأت الكراكة مهاب مميش رحلتها فى البحر الأسبوع الماضى فى طريقها إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسى وفنيى هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيي الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.