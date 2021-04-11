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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وقال شعراوى فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان .. داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذا الشهر الكريم على سيادتكم وشعب مصر العظيم أعواماً عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات المتميزة التى تبهر العالم أجمع ، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق أمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .

 

كما بعث وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وقال شعراوى فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على سيادتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .. داعياً المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة لصالح مصرنا الغالية بالتوفيق والسداد مستبشرين بما تحقق من إنجازات ومتطلعين إلى المزيد من النجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

 

وبعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وقال شعراوى فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم وأبناء القوات المسلحة بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .. حمى الله مصرنا الغالية وأبنائها المخلصين ورزقكم التوفيق والسداد لما فيه صالح الوطن .

 

وبعث وزير التنمية المحلية ببرقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وقال شعراوى فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم وأبناء القوات المسلحة بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .. حمى الله مصرنا الغالية وأبنائها المخلصين ورزقكم التوفيق والسداد لما فيه صالح الوطن .

اللواء محمود شعراوي شهر رمضان عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة وزير الدفاع وزير التنمية المحلية

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