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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

محمد رمضان وعمرو
محمد رمضان وعمرو اديب

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير “ فيسبوك ” ، فيديو رد فيه على الإعلامى عمرو أديب ، بعد إنتقاده له خلال الايام الماضى ، وذلك بمشهد من مسلسل نسر الصعيد . 

 

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً : “انتظروني الليلة في لقاء خاص على قناة دي ام سي المصرية الساعة ١٠ مساءً مباشر بتوقيت القاهرة كلام من القلب للقلب ” . 

 

وكان محمد رمضان قد رد قبل ذلك على الإعلامى عمرو أديب بعد توجيه انتقاد له، ونشر رمضان فيديو له من مسلسل الأسطورة، وركّب عليه مقطع صوتى للإعلامى عمرو أديب ، وعلق محمد رمضان على الفيديو بوضع قلب.

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب، وجه رسالة للفنان محمد رمضان، عقب إلقائه دولارات في حمام السباحة.

 


وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنت لسه قدامك وقت ترجع في كلامك، وترجع محمد بتاع الناس الغلابة".

 

وأضاف: "المفروض رد الفعل يكون امتثال لأوامر القضاء"، لافتا: "نمبر وان عمل فيديو مستفز جدا لشعب مصر، قاعد في البسين وبيرمي الفلوس والدولارات في المياه، شيء مستفز في بلد فيها الناس بتطفح الكوتة علشان تجيب رزقها".

 

وتابع: "محمد رمضان كدا بيقول الفلوس على الجزمة وأنها متفرقش معايا في حاجة.. هو كدا أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه، وبقى عدو نفسه، محدش فاهم هو بيفكر ازاي أو دماغه فيها إيه".


وأشار: "الناس اللي استفزتهم هما اللي عملوك.. والناس متضايقة، أيه المانع إنك تعتذر للناس"، متابعا: "اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون، يابني اهدى وارجع لعقلك، ناس كتير أعظم منك وضاعوا في ثواني".

 

 

 

محمد رمضان عمرو أديب مسلسل البرنس مسلسل الأسطورة مسلسل نسر الصعيد

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