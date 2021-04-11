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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. مدبولي يكرم عددا من أبطال الرياضة المشاركين في ها انا احقق ذاتي

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية "يوم اليتيم" نيابة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشاهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلما تسجيليا بعنوان "شباب مصر" خلال الاحتفالية، حيث استعرض الفيلم عدداً من المشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ومنها مشروع "لست وحدك -  نحن معك - أعرف بلدك"  لتعميق الانتماء للأطفال والشباب، 

واستمع مدبولي الى فقرة فنية من غناء الفنان أحمد جمال.  
وكرم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفالية من المشاركين في المبادرة لاعب الجود محمد عبد الموجود و لاعب المصارعة أحمد هاني ، والمعيد بكلية تربية رياضية جامعة الزقازيق عبدالله شكري.

وكرم رئيس الوزراء لاعب الملاكمة محمد البدري، ولاعبة الكاراتيه جيجي بسيوني، ولاعبة تنس الطاولة حنين عليوة ، ولاعبة الكارتيه هاجر امام ، ولاعبة الجمباز مريم مجدي، ولاعب الملاكمة اسلام عزت ولاعبة المصارعة مودة بدوي.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته بالاحتفالية، الشكر للرئيس السيسي على رعايته لهذه الاحتفالية، مؤكدا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تحرص بشكل كامل على تقديم مزيد من الدعم والرعاية والاهتمام لأبنائنا من النشء والشباب، وخاصة فيما يتعلق بما نحن في صدده اليوم.
وأضاف "نعمل على نشر على ثقافة الرعاية المتكاملة من خلال تضافر كافة الجهود من المؤسسات الحكومية والأهلية، و القطاع الخاص بهدف توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم واتخاذ مختلف السبل لحمايتهم كونهم شريكا أساسيا في بناء المجتمع".

تأتي الاحتفالية إطار احتفالات مصر بـ "يوم اليتيم"، وتتضمن الحفلة  عروض فنية، وغنائية وفقرات ألعاب للأطفال.

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يوم اليتيم رئيس الوزراء شباب مصر السيسي وزارة الشباب والرياضة

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