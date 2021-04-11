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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

"مياه البحيرة" تهنئ الشعب المصري والقيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك

صدى البلد

تقدم المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادات السياسية بالدولة ولجميع الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك. 

 

وحرص نشأت على تهنئة جميع العاملين بشركة المياه داعيا الله أن يعيده عليهم وعلي أسرهم بالصحة والعطاء والعافية ، وأن يجعله شهر خير وبركة على مصرنا الحبيبة، وأن يعيده الله على الأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات.

 

وأعلنت  دار الإفتاء المصرية، عن  أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442هـ، الموافق 13 إبريل لعام 2021م، وأن غداً الاثنين هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442هـ، الموافق 12 إبريل 2021م. 

 

وقالت دار الإفتاء، إنها استطلعَت هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي عشر من شهر إبريل لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

 

وتابعت: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضاً.

 

وأفادت: وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غداً الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر إبريل لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، وأن يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر إبريل هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.

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