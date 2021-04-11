مدبولي: نبني مصر جديدة خالية من الأمراض والجهل والبطالة ..فيديو

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نهدف إلي تنشئة أبنائنا الأيتام بطريقة صحيحة ضمن منظومة كاملة ترتكز على مقومات بناء الإنسان صحيا وعلميا واجتماعيا؛ مؤكدا أن الشباب هم عماد الدولة الذين نفخر بهم دائمًا.

وأضاف “مدبولي”، في كلمته أثناء الاحتفال بـ يوم اليتيم، أن حماية الأيتام والاهتمام بهم من أهم أولويات الرئيس السيسي والذي أطلق مبادرة “حياة كريمة” تهدف إلى تأسيس النشء والشباب والتركيز على متطلبات المواطنين الأكثر احتياجا لبناء مصر جديدة خالية من الأمراض والجهل والبطالة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى قيام الدولة ببذل جهد كبير لحماية شبابها وصونهم من الانحراف ليكونوا نماذج تخدم المجتمع.