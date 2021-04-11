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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمد رمضان ردا علي عمرو اديب

للمرة الثانية.. محمد رمضان يسخر من عمرو اديب : انت حاشر دماغك ليه

صدى البلد

نشر محمد رمضان فيديو جديد له ردا علي تصريحات الإعلامي عمرو اديب و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انتسجرام.

 

حيث ظهر محمد رمضان من احد مسلسلاته و اقتطع مقطع من حديث عمرو اديب الذي قال فيه :" يابني اهدا يابني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور " 

ليرد عليه محمد رمضان و هو يضرب احد الممثلين بالقلم قائلا :" انت حاشر دماغك ليه "

و علق محمد رمضان علي الفيديو قائلا :" انتظروني الليلة ان شاء الله في لقاء خاص علي دي ام سي المصريه الساعه 10 مساءا بتوقيت القاهرة كلام من القلب للقلب " 

 

و ذلك يأتي بعد  نشر محمد رمضان لفيديو إلقاء الأموال "دولارات" في الماء على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة منه لعدم اهتمامه بحكم المحكمة السابق ذكره، علق الإعلامي عمرو أديب،  على الفيديو ووصفه بأنه مستفز جدا لشعب مصر.

وأوضح عمرو أديب في تصريحاته إلى أن الدولارات في حالة كانت حقيقية أو لا، فهي مستفزة لبلد شعبها يكافح من أكل كسب الرزق قائلا:" معناها إن الفلوس عالجزمة متهموش"، مستطردا:" الأستاذ نمبر وان أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه.. الراجل ده بقى عدو نفسه".

ووجه عمرو أديب لمحمد رمضان رسالة قائلا:" يا نمبر وان.. انت مش ملاحظ إن بقالك سنة بتعمل مصايب وبتطلع من حدوته لحدوته.. والناس بتبلعلك أي حاجة.. الموضوع ده الناس مش مستحملاه".

 

واستطرد عمرو أديب:" مش انت لوحدك يا محمد اللي عندك فلوس.. في ناس كتير عندها فلوس وقدك 100 مرة ومبيعملوش كده.. ده بطر يابني.. اللي اداهالك قادر يسحبها منك في ثانية".

ونصح عمرو أديب محمد رمضان بالابتعاد عن الغرور قائلا:" ناس كتير أعظم منك وضاعوا في ثواني".

 

وفي أول تعليق لمحمد رمضان على تصريحات عمرو أديب، استعان بمشهد من مسلسله الشهير الأسطورة للرد على ما قيل في برنامج الحكاية.

واقتطع محمد رمضان من فيديو عمرو أديب الذي قال فيه:" يا محمد احنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون"، ليرد عليه بصوت ناصر البرنس الجملة الشهيرة له:" بس يا بابا".

محمد رمضان عمرو أديب الدولارات الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي

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