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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس الوزراء: كارت خاص للأيتام لدخول مراكز الشباب مجانا

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أعلن رئيس الوزراء، خلال احتفالية “يوم اليتيم"، أن وزارة الشباب والرياضة ستبدأ في توزيع  كروت مجانية للأيتام تسمح لهم بـ دخول جميع مراكز الشباب المنتشرة في جميع قرى ومدن الجمهورية مجانا.

 

وأوضح “مدبولي” أن هذا يأتي في أطار تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة والمشاركة في الفاعليات المختلفة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

 

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء: "اليوم نحتفل جميعا، بمناسبة يوم اليتيم تحت مسمي “ها أنا أحقق ذاتي”.

 

وأشار إلى أن وزارة الشباب تعمل على تحديث وتطوير مراكز الشباب، من أجل الإسهام في التنشئة الصحيحة.


 

اخبار التوك شو احتفالية يوم اليتيم مصطفى مدبولي وزارة الشباب والرياضة الأيتام

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