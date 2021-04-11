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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشري يشيد بـ فريق سيراميكا كليوباتر عقب التعادل امام الانتاج

صدى البلد

أكد أحمد كشري المدير الفني لفريق الانتاج الحربي أن الفريق قدم مباراة جيده امام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري مشددا علي أن فريق سيراميكا  كبير ويمتلك لاعبين جيدين وإدارة رائعة

 

وأضاف كشري في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الانتاج الحربي يحاجه لحصد الـ 3 نقاط خلال مباراته المقبله في ظل تذيل الفريق لترتيب جدول الدوري المصري

 

وتابع أن ابراهيم نور الدين حكم المباراة قدم مباراة جيده ولم يتخذ اي قرارات خاطئه مشددا انه حكم كبير ويمتلك خبره تحكيميه كبيره 

 

وأكمل أن الفريق يسعي لتقديم آداء جيد خلال الفترة المقبلة مشددا انه يثق في لاعبيه وفي قدرتهم على التالق 

وتعادل سيراميكا كليوباترا إيجابيا مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
 

سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز مسابقة الدوري الممتاز الدوري المصري أون تايم سبورت

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