الاتحادية اليوم| السيسي يوجه بسرعة تنفيذ مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي وتوطين صناعة المركبات الكهربائية .. ويهنئ ملك الأردن

الاتحادية اليوم:

الرئيس السيسي يودع نظيره التونسي بمطار القاهرة

تبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول رمضان

استعراض مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الآلي

استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الاجتماع المهمة التي عقدت في قصر الاتحادية، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حيث تناول استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع اليوم استعرض فيه مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الآلي.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلي الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى مرور ١٠٠ عام على تأسيس المملكة.

توجيهات رئاسية بسرعة تنفيذ مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار الهيئة العربية للتصنيع للتطوير الصناعي، والدكتورة مريان ملاك مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للعلاقات الخارجية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الآلي.

ووجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ المشروع الذي سيدعم استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع المحلي، وامتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعة المرقمنة، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

ووجه الرئيس بالاهتمام ببرامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة التي تعتبر أساس الصناعة المتقدمة في العصر الحالي.

وتناول الاجتماع عرض الجهات المعنية لمشروع تصنيع ماكينات التحكم الرقمي المبرمجة من كافة جوانبه، وذلك بالشراكة مع الخبرة الألمانية واليابانية الأعرق في هذا المجال، فضلاً عن استعراض كيفية توظيف نتائج هذا المشروع لخدمة أهداف التنمية الصناعية في مصر.

وكذا تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك الآلات الحديثة، خاصةً في التوسع في المنظومة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج الصناعي، ودعم الصناعات المغذية، وتعزيز نشاط وكفاءة المجمعات الصناعية الجديدة والمدن الصناعية المتخصصة على مستوى الجمهورية، باشتراك كافة الجهات المعنية، لا سيما وزارتي التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

السيسي يطالب توطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر.

ووجه الرئيس بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المركبات.

وتناول الاجتماع استعراض جهود توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية في مصر، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد.

ويدعم هو الأمر التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

مناسبة غالية وعزيزة على مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلي الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى مرور ١٠٠ عام على تأسيس المملكة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وجاء نص الكلمة: “أخي الكريم جلالة الملك/ عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أشارك معكم - جلالة الملك والشعب الأردني الشقيق - في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهي المناسبة الغالية والعزيزة على مصر وعلى العالمين العربي والإسلامي، والتي تمثل فرصة لتجديد التزامنا تجاه شعبينا الشقيقين، بتعزيز العمل المشترك، وتنسيق الجهود للمضي قدماً بمسيرة العلاقات بين البلدين، وأن نسعى سوياً لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المثمر لتحقيق الأمن، والاستقرار، والازدهار، والسلام، والتنمية لشعوب ودول المنطقة”.

وأضاف الرئيس: “وإننا نستذكر بحق الدور المحوري للأردن على الساحتين العربية والإسلامية، وما قام به لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وكذلك نسجل للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر ومساندته للقضايا التي تمسها، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بيننا على المستويين الرسمي والشعبي”.

وتابع الرئيس: “جلالة الملك عبد الله الثاني، لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن قادر على التعاطي مع كافة التحديات، ذلك التوافق النابع من أواصر العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين”.

واختتم الرئيس السيسي: “ومن هنا، أود أن أختتم بتقديم تهنئة من الشعب المصري للأردن ملكاً وحكومةً وشعباً بمناسبة احتفالية مئوية المملكة الأردنية الهاشمية، متمنياً لكم ولشعبكم الشقيق المزيد من السلام والازدهار والاستقرار لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق بيننا لما فيه خير بلدينا وشعبينا، وأمتنا العربية”.

الرئيس السيسي يودع نظيره التونسي بمطار القاهرة

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره التونسي قيس سعيد مساء اليوم بمطار القاهرة، بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام.

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على توديع الرئيس قيس سعيد في ختام زيارته إلى مصر التي استمرت ثلاثة أيام.

وأضاف أن الزيارة عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر وتونس على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف فى مواجهة التحديات المشتركة.

السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول رمضان

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق أمنياته بحلول الشهر الكريم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى جميع شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال الرئيس السيسي إن حلول الشهر الفضيل يحمل في طياته هذا العام معنى خاصا في ظل التحديات الكثيرة التي يشهدها العالم اليوم، ما يحثنا على أن نستحضر قيمه النبيلة التي تدعو إلى التضامن والتآخي والتعاون من أجل تلبية تطلعات الأمة إلى عالم أكثر صحة وسلامة وازدهارا ولتحقيق ما نطمح إليه من مستقبل أفضل وغد مشرق.



كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نصها: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أنه لمن دواعي سروري أن أتوجه إليكم بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم".



وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول الشهر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرقي والرخاء.