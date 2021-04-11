حظر تجول يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية

حصد فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس جائزة الجمهور خلال حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الحادية عشر.

برنامج المهرجان ضم 40 فيلمًا (15 فيلم طويل و25 فيلم قصير)، من إنتاج 11 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 7 دول أوروبية، تم تقسيمها بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلمًا، بالإضافة لثلاثة أفلام في برنامج ليالي عربية، وثمانية أفلام قصيرة في برنامج من تنظيم مؤسسة السينما العربية في السويد.

وضمت مسابقة الأفلام الطويلة: فيلم 200 متر – إخراج أمين نايفة (فلسطين، السويد، إيطاليا، قطر، الأردن) تحت السماوات والأرض – إخراج روي عريضة (فرنسا، لبنان) جزائرهم – إخراج لينا سويلم (فرنسا، الجزائر، سويسرا، قطر) حد الطار – إخراج عبد العزيز الشلاحي (السعودية) حظر تجول – إخراج أمير رمسيس (مصر) خريف التفاح – إخراج محمد مفتكر (المغرب) الرجل الذي باع ظهره – إخراج كوثر بن هنية (تونس، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، السويد).

كما ضمت فيلم غزة مون آمور – إخراج عرب وطرزان ناصر (فلسطين، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، قطر) في زاوية أمي – إخراج أسماء المدير (المغرب، قطر) المدسطنطي – إخراج حمزة عوني (فرنسا، تونس، قطر) نحن من هناك – إخراج وسام طانيوس (لبنان) الهربة – إخراج غازي الزغبيني (تونس)