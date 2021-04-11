عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حظر تجول يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية

فيلم حظر تجول
فيلم حظر تجول

حصد فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس جائزة الجمهور خلال حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الحادية عشر.

 

 برنامج المهرجان ضم 40 فيلمًا (15 فيلم طويل و25 فيلم قصير)، من إنتاج 11 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 7 دول أوروبية،  تم تقسيمها بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلمًا، بالإضافة لثلاثة أفلام في برنامج ليالي عربية، وثمانية أفلام قصيرة في برنامج من تنظيم مؤسسة السينما العربية في السويد.

 

 وضمت مسابقة الأفلام الطويلة: فيلم 200 متر – إخراج أمين نايفة (فلسطين، السويد، إيطاليا، قطر، الأردن) تحت السماوات والأرض – إخراج روي عريضة (فرنسا، لبنان) جزائرهم – إخراج لينا سويلم (فرنسا، الجزائر، سويسرا، قطر) حد الطار – إخراج عبد العزيز الشلاحي (السعودية) حظر تجول – إخراج أمير رمسيس (مصر) خريف التفاح – إخراج محمد مفتكر (المغرب) الرجل الذي باع ظهره – إخراج كوثر بن هنية (تونس، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، السويد).

 

كما ضمت فيلم غزة مون آمور – إخراج عرب وطرزان ناصر (فلسطين، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، قطر) في زاوية أمي – إخراج أسماء المدير (المغرب، قطر) المدسطنطي – إخراج حمزة عوني (فرنسا، تونس، قطر) نحن من هناك – إخراج وسام طانيوس (لبنان) الهربة – إخراج غازي الزغبيني (تونس)

فيلم حظر تجول إلهام شاهين امير رمسيس مهرجان مالمو مهرجان مالمو بالسويد

ترشيحاتنا

كوكا يتوج بالدوري اليوناني مع أولمبياكوس للموسم الثاني على التوالي

مدبولي: كروت لدخول النشء والشباب جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية مجانا

إصابة 17 شخصا في إنقلاب اتوبيس بالعاشر من رمضان

نائب الشيوخ يكشف عن اختفاء بعض الوظائف وإستمرار الأخرى.. تفاصيل

حريق في خط غاز بمدينة 6 أكتوبر .. و10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة عليه

سمك لبن تمرهندي.. خالد الغندور يفتح النار على اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بمشهد من مسلسل نسر الصعيد

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

العالم في انتظار ١.٧ مليون فيروس جديد

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

انتحل صفة ضابط لمدة ٣٠ عاما.. وفاة أخطر مزور في الجيزة داخل محبسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد