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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. الملكة إليزابيث تشعر بفراغ كبير بعد وفاة الأمير فيليب

الملكة إليزابيث تشعر
الملكة إليزابيث تشعر بفراغ كبير بعد وفاة الأمير فيليب

قال الأمير أندرو نجل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا إن الملكة تشعر"بفراغ كبير" بعد وفاة زوجها الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عاما.

 

وأضاف الأمير أندرو في تصريحات صحفية حول وفاة الأمير فيليب، إن الملكة إليزابيث "غارقة في أفكارها، هذا ما يمكنني قوله.. إنها تصف ذلك بالفراغ الكبير.. نحن أفراد الأسرة المقربين، مجتمعون حولها للتأكد من أننا موجودون لدعمها.. لكن ما حصل خسارة كبيرة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

 

وأوضح أن ملكة بريطانيا التي تحتفل بعيد ميلادها الخامس والتسعين في 21 أبريل الجاري شخصية "متماسكة بشكل لا يصدق".

 

وأضاف الأمير أندرو أن الأمير فيليب كان رجلاً مميزاً، وتابع "لقد أحببته كما يُجدر لأب أن يُحب.. لقد كان هادئا للغاية، إذا كانت لديك مشكلة سيفكر فيها.. لقد كان شخصًا يمكنك دائمًا اللجوء إليه، وكان دائم الإصغاء".

 

كما أعرب شقيقه الأمير إدوارد عن صدمة كبيرة قائلا "ما زلنا نحاول تقبل الأمر.. إنه أمر محزن للغاية".

 

فيما أشاد ولي العهد الأمير تشارز بوالده الأمير فيليب دوق إدنبرة قائلا إنه يفتقد "والده العزيز" كثيرا، مشيرا إلى "خدمته المتميزة  والمتفانية" لبلاده.

 

وتوفي الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 99 عاما في قلعة وندسور في بريطانيا، حيث تقام له جنازة خاصة السبت المقبل.

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