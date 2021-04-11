سمك لبن تمرهندي.. خالد الغندور يفتح النار على اتحاد الكرة

فتح الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، النار على اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد عقب أزمة بطل دوري 99 في كرة القدم.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إمبارح مسرحية والنهاردة مسرحية أخرى من اتحاد الكرة حاجة تضحك سمك لبن تمر هندي اللوائح هي العلاقات والمحسوبيات في السلة الدور الاأول العرف والدور الثاني اللايحة وفي الكرة ولا عرف ولا لايحة تليفون بيعمل ماتش فاصل".

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 أبريل الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.