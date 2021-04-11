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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

17.5 مليون جنيه خسائر العربية للشحن والتفريغ خلال 8 شهور

13 % تراجع خسائر العربية للشحن والتفريغ خلال 8 شهور

الشركة العربية المتحدة
الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ

كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة النقل البحرى والبرى، أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع خسائرها بنسبة 12.78% عن أول 8 أشهر من العام المالي الجاري 2020/2021 .

 

وأضافت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة النقل البحرى والبرى، أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،اليوم، أنها سجلت خسائر بلغت 17.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل خسائر بقيمة 20.06 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

 

وارتفعت إيرادات شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة النقل البحرى والبرى، أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال الـ8 أشهر لتصل إلى 8.377 مليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 7.429 مليون جينه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

وقرر مجلس إدارة شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة النقل البحرى والبرى، أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الموافقة علي مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2021/2022 وذلك على النحو التالي: عجر يبلغ 10.475 مليون جنيه، وإيرادات 24.5 مليون جنيه، ومصروفات 34.975 مليون جنيه.

 

وأوضح مجلس الإدارة شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة النقل البحرى والبرى، أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا توجد خطة استثمارية خلال العام المالي 2021/2022 لعدم وجود سيولة مالية وعدم إمكانية الحصول على تمويلات، مع التركيز على استغلال الموارد والإمكانات المتاحة في محاولة تقليل الخسائر وتوفير السيولة.

 

يشار إلى أن شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة النقل البحرى والبرى، أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، سجلت صافي خسائر بلغ 14.84 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 17.97 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

 

وارتفعت إيرادات شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة النقل البحرى والبرى، أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال السبعة أشهر لتصل إلى 7.31 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 6.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

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