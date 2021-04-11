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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ يكشف عن اختفاء بعض الوظائف وإستمرار الأخرى.. تفاصيل

اعضاء مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب فى ضيافة صدى البلد

أكد أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الأزمات تخلق فرص  وذلك ما حدث بالنسبة لأزمة أوبر بسبب توفير البنزين الذى خرج من منه فكرة شركة أوبر العالمية.


وأوضح “سمير” خلال ندوة صدى البلد"، أن مصر من الدول  التى كانت غير مستعدة للتحول الرقمي ولكن ازمة كورونا أجبرت المواطنين على عدم الخروج من المنازل ومن ثم أصبح هناك فرصة لتسويق المنتجات من خلال الانترنت، ومن جهة اخرى هناك مشاكل كبيرة جدا في سواء طرح المنتج بشكل مميز ووضع قيمة عليا مختلفة للتسويق الالكتروني وثقافة الشراء بعينها تعد أزمة.

 

 

كما أوضح أن التعليم أيضا من الملفات التى أجبرت الدولة المصرية على استخدام التكنولوجيا والانخراط فى التحول الرقمى فوضعت وزارة التعليم خطة تكنولوجية لتعليم الطلاب من خلال التابلت والمدارس التى تعمل عن بعد.

 

 

وأشار الى أن الفترة المقبلة ستشهد  اختفاء وظائف عديدة واستمرار وظائف اخرى وابرزها التى تعتمد على التكنولوجيا مثل الملف الإعلامي والسوشيال ميديا فمنها ما يعتمد على التكنولوجيا ومنها ما يعتمد على الوسائل التقليدية.

 

وتابع حديثه:" يجب التفكير الآن في كيفية وضع قاعدة شبابية للاستفادة  فيما يتعلق بالصناعات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة عندما نتحدث عن مصنع في الدول المتقدمة لا يوجد به مواطنين بل يعمل بنظام تكنولوجي كيف نبدأ الدخول في هذا السوق".

 



 

وقال أيضا أن مصر تحتاج الى قوانين جديدة وتعديلات تشريعية قوانين  ودراسة أفكار وقوانين داخل الدول التى سبقت مصر في الملف التكنولوجي سواء في التعليم أو غيرها ونستفيد من هذه الرؤية.
 

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