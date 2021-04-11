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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: نتوقع من روسيا دورا إيجابيا في حل أزمة سد النهضة

صدى البلد

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد، إن مصر تتوقع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا في تسوية أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

 

وأضاف شكري في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية أنه سيبحث مع نظيري الروسي، سيرجي لافروف موضوع سد النهضة، والدور الذي يمكن لموسكو أن تلعبه من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي وفي إطار الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة والتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

 

وأشار إلى أن المفاوضات حول سد النهضة لم تستأنف بسبب تعنت الجانب الإثيوبي.

 

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