شكري: نتوقع من روسيا دورا إيجابيا في حل أزمة سد النهضة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد، إن مصر تتوقع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا في تسوية أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

وأضاف شكري في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية أنه سيبحث مع نظيري الروسي، سيرجي لافروف موضوع سد النهضة، والدور الذي يمكن لموسكو أن تلعبه من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي وفي إطار الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة والتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وأشار إلى أن المفاوضات حول سد النهضة لم تستأنف بسبب تعنت الجانب الإثيوبي.