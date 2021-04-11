بعد وقف برامج إعلامي الإخوان.. نشأت الديهي: المحطات الناعقة في تركيا صفحة وطويت

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إعلامي الإخوان في تركيا تم إقصاءهم نظرًا لخروقاتهم اللامهنية واللاأخلاقية وتوقف نباحهم، وتم الإعلان عن وقف برامجهم بالأمس بما يؤكد أن هؤلاء عبارة عن مناديل كلينكس مكانهم الطبيعي سلة المهملات.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه كان هناك حرب ضروس ضد الدولة المصرية من هؤلاء الإعلاميين الذين تم استأجرهم للنباح المستمر ضد مصر وتسميم الاجواء داخلها، لافتًا إلى أن مصر تعيش حالة بناء وعملية تغيير جلد شاملة.



وتابع، أنه كانت هناك محاولات لخفض الروح المعنوية للمواطنين، وكنا في حالة من الواجب والفرض وليس اختيار ان نجابه ونفند ونواجه هؤلاء، حتى وصلنا لمجابهة الكلمة بالكلمة وكنا من فرط الحماسة نستخدم مفردات ربما تكون غير مقبولة، لسبابهم وهجومهم على مصر والجيش المصري، وكان لا يمكن التعامل معهم بالحسنة وترك عقول الناس لهؤلاء، وكان يجب أن نرد لهم الصاع صاعين، ونجحنا في ذلك بفضل وعي المصريين وحماستهم الحقيقية للدفاع عن الوطن، وبفضل انكشاف هؤلاء أمام الناس وأمام أنفسهم.



وأكد، أن مصر الآن فى أمس الحاجة لإعلام تنموي بالمعني الحقيقي للتنمية المستدامة المقصود بها بناء الإنسان أكثر من البناء والإنشاءات، مشددًا على أن ما جرى لإعلامي الإخوان يدفع للأمل الشديد، ويؤكد أن هذه البلد لن تنكسر أو تنحي أبدًا.

وأضاف ،: "محطات الإخوان الناعقة في تركيا صفحة وطويت، وعلينا أن نركز فيما يفيد المواطن و الأمة".