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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: لا يوجد لدينا إحصائية عن الاقتصاد الغير رسمي

اعضاء مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب فى ضيافة صدى البلد

أكد أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن ملف الاقتصاد غير الرسمي من أكبر الملفات الشائكة و لا يوجد لدي مصر حتى الآن نسب للاقتصاد غير الرسمي ولا احصائية دقيقة تشير إليه ولكن بداية نشأة الاقتصاد الغير رسمي وجود أشخاص لا يريدون العمل تحت مظلة القانون وذلك يجب معالجته.
 


وقال “سمير” خلال ندوة صدى البلد، إن القانون الذى صدر بشأن  المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعطي حوافز كبيرة لمن يريد ان يفتتح مصنع من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية لدفع شريحة كبيرة ممن يعملون فى الاقتصاد غير الرسوم للدخول في الرسمى.
 

وفى سياق آخر قال  أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الأزمات تخلق فرص  وذلك ما حدث بالنسبة لأزمة أوبر بسبب توفير البنزين الذى خرج من منه فكرة شركة أوبر العالمية.

وأوضح أن مصر من الدول  التى كانت غير مستعدة للتحول الرقمي ولكن ازمة كورونا أجبرت المواطنين على عدم الخروج من المنازل ومن ثم أصبح هناك فرصة لتسويق المنتجات من خلال الانترنت، ومن جهة اخرى هناك مشاكل كبيرة جدا في سواء طرح المنتج بشكل مميز ووضع قيمة عليا مختلفة للتسويق الالكتروني وثقافة الشراء بعينها تعد أزمة.

 

كما أوضح أن التعليم أيضا من الملفات التى أجبرت الدولة المصرية على استخدام التكنولوجيا والانخراط فى التحول الرقمى فوضعت وزارة التعليم خطة تكنولوجية لتعليم الطلاب من خلال التابلت والمدارس التى تعمل عن بعد.


 

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